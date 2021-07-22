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США не отказываются от введения санкций против Северного потока-2, - Госдеп

Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки не отказываются от ведения санкций против "Северного потока-2", несмотря на заключение соглашения с Германией. Соглашение по газопроводу является лучшим, чего мог достичь Вашингтон в этой ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Госдепа США Неда Прайса в Вашингтоне.

"Чтобы сказать совершенно ясно: мы не отказываемся ни от каких доступных нам инструментов. В действительности мы добавляем несколько дополнительных в наш арсенал", - заявил он.

Представитель американского Госдепа добавил, что попытка остановить этот российский проект была нереалистичной, а немецко-американская сделка - лучшее, чего могли достичь США в сегодняшних условиях.

Напомним, вчера США и Германия объявили о сделке для запуска "Северного потока-2". В рамках соглашения Берлин взял на себя ряд обязательств, касающихся Украины.

Однако в украинском Кабмине раскритиковали это соглашение, подчеркнув, что Германия и США не дают никаких гарантий Украине.

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Соединенные Штаты АмерикиСеверный поток-2Санкции