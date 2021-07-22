Украина не получила гарантий: в Кабмине объяснили, что не так с соглашением Германии и США
Вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Ольга Стефанишина объяснила, почему Украину не устраивает соглашение между США и Германией по "Северному потоку-2". По ее словам, договоренности между Берлином и Вашингтоном не дают Украине никаких гарантий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Украина 24".
"Никаких гарантий Украина не получила. Ни в этом заявлении, ни вне этого заявления. В этом заявлении говорится, что Германия будет поддерживать инициативу "Триморья", к которой Украина и так пытается присоединиться, которая и так существует, поэтому мне не понятна эта поддержка", - пояснила Стефанишина.
Вице-премьер добавила, что в соглашении также говорится о создании фонда зеленой трансформации, но Украина уже давно ведет по нему переговоры.
"Также анонсируется дополнительная финансовая поддержка и создание фонда зеленой трансформации, по которому мы уже ведем переговоры около полугода. Никаких новых инициатив это заявление не предусматривает, зато никаких перспектив и безопасностных гарантов, в частности касательно членства в НАТО, мы не получили", - сказала она.
Напомним, вчера Германия и США объявили о соглашении, которое позволит запустить российский газопровод "Северный поток-2". Что в соглашении обещают Украине - в материале РБК-Украина.
Как писало РБК-Украина, в украинском МИД обещают продолжить бороться с газопроводом "Северный поток-2".