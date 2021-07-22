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США не відмовляються від введення санкцій проти Північного потоку-2, - Держдеп

Автор: Дмитро Левицький

Сполучені Штати Америки не відмовляються від ведення санкцій проти "Північного потоку-2", попри укладення угоди з Німеччиною. Угода щодо газопроводу є кращим, чого міг досягнути Вашингтон в цій ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Держдепу США Неда Прайса у Вашингтоні.

"Щоб сказати абсолютно чітко: ми не відмовляємося ні від яких доступних нам інструментів. Насправді ми додаємо кілька додаткових в наш арсенал", - заявив він.

Представник американського Держдепу додав, що спроба зупинити цей російський проект була нереалістичною, а німецько-американська угода - краще, чого могли досягнути США в сьогоднішніх умовах.

Нагадаємо, вчора США та Німеччина оголосили про угоду для запуску "Північного потоку-2". В рамках угоди Берлін взяв на себе низку зобов'язань, які стосуються України.

Однак в українському Кабміні розкритикували цю угоду, наголосивши, що Німеччина та США не дають жодних гарантій Україні.

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Сполучені Штати АмерикиПівнічний потік-2Санкції