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В США отказались выполнять указы Трампа, которые ограничивали иммигрантов

Новина українською → США, Среда 10 марта 2021 02:52
В США отказались выполнять указы Трампа, которые ограничивали иммигрантов Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Министерство юстиции США больше не будет защищать указ экс-президента Дональда Трампа, который ограничивал помощь иммигрантов. Такое заявление прозвучало в Верховном суде.

Об этом сообщает CNBC.

Там заявили, что иммигрантам, которые претендуют на постоянное место жительство в США, понадобиться помощь в вопросах жилья, талоны на питание и медицинская страховка Medicaid.

Таким образом Министерство юстиции США и администрация президента Джо Байдена отказалась поддерживать и соблюдать указы Дональда Трампа по вопросам иммиграционной политики.

После того как Джо Байден вступил на должность президента США, он отменил некоторые указы своего предшественника, который за время своего правления принял множество законов, направленных на сдерживание иммигрантов, в том числе и из-за пандемии коронавируса.

Напомним, Байден отменил ограничения Трампа на въезд в США. Там заявили, что такое решение Трампа никак не защищает интересы страны.

Ранее мы сообщали также, что США приостановили строительство стены с Мексикой.

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