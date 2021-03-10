В США отказались выполнять указы Трампа, которые ограничивали иммигрантов

Министерство юстиции США больше не будет защищать указ экс-президента Дональда Трампа, который ограничивал помощь иммигрантов. Такое заявление прозвучало в Верховном суде.

Там заявили, что иммигрантам, которые претендуют на постоянное место жительство в США, понадобиться помощь в вопросах жилья, талоны на питание и медицинская страховка Medicaid.

Таким образом Министерство юстиции США и администрация президента Джо Байдена отказалась поддерживать и соблюдать указы Дональда Трампа по вопросам иммиграционной политики.

После того как Джо Байден вступил на должность президента США, он отменил некоторые указы своего предшественника, который за время своего правления принял множество законов, направленных на сдерживание иммигрантов, в том числе и из-за пандемии коронавируса.