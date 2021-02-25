Байден отменил ограничения Трампа на въезд в США

Президент США Джо Байден отметил решение своего предшественника Дональда Трампа об ограничении въезда в страну. Оно относится к некоторым категориям иностранных граждан. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/24/a-proclamation-on-revoking-proclamation-10014/

Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

В 2020 году 45-й президент США Дональд Трамп подписал указа, который препятствовал въезду в страну "иммигрантов, представляющих собой риск для рынка труда США" во время пандемии COVID-19.

Глава государства пояснил, что указ Трампа не позволяет членам семей граждан США и законных постоянных жителей страны присоединиться к своим родственникам. Кроме того, ограничение на въезд "вредит отраслям в Соединенных Штатах, где используются таланты со всего мира".

"Решение не защищает интересы Соединенных Штатов. Напротив, это вредит Соединенным Штатам", - подчеркнул Байден.

26 января правительство США начало требовать от почти всех международных авиапассажиров получения отрицательных результатов теста на COVID-19 в течение трех дней после поездки, но не имеет аналогичных требований для пересечения сухопутной границы.

В указе, изданном в прошлом месяце, Байден приказал официальным лицам США "немедленно начать дипломатические переговоры с правительствами Канады и Мексики относительно протоколов общественного здравоохранения для наземных портов въезда".

Ранее в Белом доме заявили, что в настоящее время приезд "новых мигрантов" на территорию Соединенных Штатов является "несвоевременным". Это связано с пандемией коронавируса в мире.

РБК-Украина писало, что в Европе выросли антисемитские настроения во время пандемии коронавируса.