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В США приостановили строительство стены с Мексикой

Вашингтон, Четверг 21 января 2021 21:11
В США приостановили строительство стены с Мексикой
Фото: строительство стены между США и Мексикой (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Министерство обороны Соединенных Штатов приостановило строительство стены между США и Мексикой. Причиной этому является изучение указа президента Джо Байдена об остановке строительства стены.

Об этом заявил пресс-секретарь инженерного корпуса армии США Райни Брансон в комментарии CNN.

"Инженерный корпус армии США примет соответствующие меры и будет координировать наши действия с Министерством обороны и нашими партнерами из Министерства внутренней безопасности США, а также таможенной и пограничной службами", - заявил он.

Отмечается, что инженерный корпус армии США контролирует контракты на строительство пограничной стены.

"Мы следуем указаниям относительно того, как необходимо реализовать приостановку строительства", - отметил Брансон.

Напомним, 20 января Джо Байден подписал свои первые указы на посту президента Соединенных Штатов. Так, новый глава государства остановил строительство стены с Мексикой и отменил усиление миграционного контроля.

Кроме того, Байден также планирует направить в Конгресс масштабный иммиграционный план. В документе будет прописан путь к гражданству для миллионов иммигрантов без документов, которые сейчас находятся в Соединенных Штатах.

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Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденСтенаМексика

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