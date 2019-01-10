ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

США отказались признавать легитимность Мадуро

Новости » Политика    10.01.2019 - 22:34
США отказались признавать легитимность Мадуро
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

США призывают к демократии и свободе в Венесуэле

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты не признают инаугурацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Twitter Болтона.

"США отказываются признавать нелегитимную инаугурацию диктатора Мадуро. Мы продолжим увеличивать давление на коррумпированный режим, поддерживать демократическую Национальную Ассамблею, а также призывать к демократии и свободе в Венесуэле", - написал он.

США отказались признавать легитимность МадуроНапомним, сегодня Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на 2019–2025 годы. На церемонии не присутствовали представители США, ЕС и 13 стран в Латинской Америке, которые не признают легитимность выборов.

Отметим, по данным ЦИК Венесуэлы, Николас Мадуро выиграл президентские выборы в мае 2018 года, набрав около 70% голосов. Вследствие этого следующие шесть лет - до 2025 года, он будет занимать пост президента. Это его второй президентский срок.

Добавим, что из-за несоблюдения минимальных стандартов настоящей демократии признавать результаты голосования отказались США, а также Чили и Аргентина.

Напомним, Министерство финансов США ввело санкции против окружения Мадуро. Это 6 физических и трех юридических лиц. Ограничения введены против Силии Флорес - супруги главы государства, которая в 2012-2013 годах была генеральным прокурором страны. Из чиновников под санкции также попали министр обороны, действующий и бывший вице-президенты. Сам Мадуро находится под санкциями с 31 июля 2017 года.

Трамп отказался ехать в Давос Трамп заявил, что имеет право объявить чрезвычайное положение в США
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиВенесуэла
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь