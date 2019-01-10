США отказались признавать легитимность Мадуро

Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

США призывают к демократии и свободе в Венесуэле

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты не признают инаугурацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Twitter Болтона.

"США отказываются признавать нелегитимную инаугурацию диктатора Мадуро. Мы продолжим увеличивать давление на коррумпированный режим, поддерживать демократическую Национальную Ассамблею, а также призывать к демократии и свободе в Венесуэле", - написал он.

Напомним, сегодня Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на 2019–2025 годы. На церемонии не присутствовали представители США, ЕС и 13 стран в Латинской Америке, которые не признают легитимность выборов.

Отметим, по данным ЦИК Венесуэлы, Николас Мадуро выиграл президентские выборы в мае 2018 года, набрав около 70% голосов. Вследствие этого следующие шесть лет - до 2025 года, он будет занимать пост президента. Это его второй президентский срок.

Добавим, что из-за несоблюдения минимальных стандартов настоящей демократии признавать результаты голосования отказались США, а также Чили и Аргентина.

Напомним, Министерство финансов США ввело санкции против окружения Мадуро. Это 6 физических и трех юридических лиц. Ограничения введены против Силии Флорес - супруги главы государства, которая в 2012-2013 годах была генеральным прокурором страны. Из чиновников под санкции также попали министр обороны, действующий и бывший вице-президенты. Сам Мадуро находится под санкциями с 31 июля 2017 года.