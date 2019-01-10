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США відмовилися визнавати легітимність Мадуро

Новини » Політика    10.01.2019 - 22:34
США відмовилися визнавати легітимність Мадуро
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

США закликають до демократії і свободи у Венесуелі

Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати не визнають інавгурацію президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Twitter Болтона.

"США відмовляються визнавати нелегітимну інавгурацію диктатора Мадуро. Ми продовжимо збільшувати тиск на корумпований режим, підтримувати демократичну Національну Асамблею, а також закликати до демократії і свободи у Венесуелі", - написав він.

США відмовилися визнавати легітимність МадуроНагадаємо, сьогодні Ніколас Мадуро вступив на посаду президента Венесуели на 2019-2025 роки. На церемонії не були присутні представники США, ЄС і 13 країн в Латинській Америці, які не визнають легітимність виборів.

Зазначимо, за даними ЦВК Венесуели Ніколас Мадуро виграв президентські вибори в травні 2018 року, набравши близько 70% голосів. Внаслідок цього наступні шість років - до 2025 року, він буде обіймати посаду президента. Це його другий президентський термін.

Додамо, що через недотримання мінімальних стандартів справжньої демократії визнавати результати голосування відмовилися США, а також Чилі та Аргентина.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США ввело санкції проти оточення Мадуро. Це 6 фізичних і трьох юридичних осіб. Обмеження введені проти Сілії Флорес - дружини глави держави, яка в 2012-2013 роках була генеральним прокурором країни. З чиновників під санкції також потрапили міністр оборони, чинний і колишній віце-президенти. Сам Мадуро перебуває під санкціями з 31 липня 2017 року.

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