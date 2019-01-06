Парламент Венесуели оголосив нелегітимним другий президентський термін Мадуро

Фото: Ніколас Мадуро (flickr.com/Agencia de Noticias ANDES)

Інавгурація Мадуро повинна відбутися 10 січня

Контрольована опозицією Національна асамблея Венесуели оголосила другий президентський термін Ніколаса Мадуро нелегітимним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Новий президент асамблеї Хуан Гуайдо, який прийняв присягу на початку нової законодавчої сесії, нагадав про позицію Сполучених Штатів, котрі назвали венесуельський парламент "єдиним законним і останнім залишком демократично обраного інституту" в країні.



"Ми підтверджуємо нелегітимність Ніколаса Мадуро", - заявив Гуайдо, додавши, що 10 січня Мадуро знову "буде узурпувати президентство". В цей день має відбутися його інавгурація.

Не розкриваючи деталей, президент асамблеї Гуайдо пообіцяв протистояти диктатурі Мадуро і добитися чесних виборів президента країни.

Зазначимо, за даними ЦВК Венесуели Ніколас Мадуро виграв президентські вибори в травні 2018 року, набравши близько 70% голосів. Внаслідок цього наступні шість років - до 2025 року, він буде обіймати посаду президента. Це його другий президентський термін.

Додамо, що через недотримання мінімальних стандартів справжньої демократії визнавати результати голосування відмовилися США, а також Чилі та Аргентина.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США ввело санкції проти оточення Мадуро. Це 6 фізичних і 3 юридичних особи. Обмеження введені проти Сілії Флорес - дружини глави держави, яка в 2012-2013 роках була генеральним прокурором країни. З чиновників під санкції також потрапили міністр оборони, чинний і колишній віце-президенти. Сам Мадуро перебуває під санкціями з 31 липня 2017 року.