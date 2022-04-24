UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В США отказались комментировать визит в Украину американских чиновников, - CNN

Фото: в США отказались от комментариев касательно приезда американских чиновников в Украину (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Официальные представители США отказались комментировать заявление Зеленского о визите в Украину государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена и американского министра обороны Ллойда Остина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Белый дом и Госдепартамент не комментируют визит американских представителей в Киев. Журналисты обратились к Министерству обороны США за комментариями, но пока ответа нет.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал приезд в Киев Энтони Блинкена и Ллойда Остина. По его словам, они посетят столицу в воскресенье, 24 апреля.

Глава государства отметил, что на этой встрече он обсудит список оружия, которое необходимо Украине, и темпы его поставки.

Напомним, Зеленский рассказал, может ли произойти новый Мариуполь в Одессе.

Ранее Зеленский высказался о возможности новых переговоров в Турции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиУкраина