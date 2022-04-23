В Украину приедут глава Пентагона и госсекретарь США. Будут говорить об оружии
Президент Владимир Зеленский анонсировал приезд в Киев государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена и американского министра обороны Ллойда Остина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы государства.
Зеленский рассказал о предстоящем визите американских высокопоставленных чиновников. Госсекретарь Бликен и глава Пентагона Остин прибудут в Киев 24 апреля.
"У меня будет встреча с министром обороны и государственным секретарем. Когда безопасность позволит, будем надеяться, и президент США приедет. Завтра будем общаться о списке оружия, которое нам необходимо, и темпах его поставки", – заявил президент.
К слову, президент Зеленский назвал главные пункты переговоров с Россией.
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