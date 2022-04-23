В Украину приедут глава Пентагона и госсекретарь США. Будут говорить об оружии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы государства .

Зеленский рассказал о предстоящем визите американских высокопоставленных чиновников. Госсекретарь Бликен и глава Пентагона Остин прибудут в Киев 24 апреля.

"У меня будет встреча с министром обороны и государственным секретарем. Когда безопасность позволит, будем надеяться, и президент США приедет. Завтра будем общаться о списке оружия, которое нам необходимо, и темпах его поставки", – заявил президент.