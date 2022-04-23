ru ua
Сб, 23 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украину приедут глава Пентагона и госсекретарь США. Будут говорить об оружии

Новина українською →
Киев, Суббота 23 апреля 2022 20:38
В Украину приедут глава Пентагона и госсекретарь США. Будут говорить об оружии Фото: Денис Шмыгаль и Энтони Блинкен (twitter.com/SecBlinken)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский анонсировал приезд в Киев государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена и американского министра обороны Ллойда Остина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы государства.

Зеленский рассказал о предстоящем визите американских высокопоставленных чиновников. Госсекретарь Бликен и глава Пентагона Остин прибудут в Киев 24 апреля.

"У меня будет встреча с министром обороны и государственным секретарем. Когда безопасность позволит, будем надеяться, и президент США приедет. Завтра будем общаться о списке оружия, которое нам необходимо, и темпах его поставки", – заявил президент.

К слову, президент Зеленский назвал главные пункты переговоров с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Пентагон Вооруженные силы Украины Соединенные Штаты Америки Украина Энтони Блинкен Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
59-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
59-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает