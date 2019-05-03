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США отказали в визе главе КСУ, - ЦПК

Новости » Политика    03.05.2019 - 16:19
США отказали в визе главе КСУ, - ЦПК
Фото: Станислав Шевчук (zib.com.ua)

Источники ЦПК отмечают, что Шевчуку отказали в визе из-за отмены статьи о незаконном обогащении

Центр противодействия коррупции заявляет, что главе Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку США отказали в визе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ЦПК.

Так, источники центра сообщили, что глава КСУ лишился американской визы из-за отмены статьи о незаконном обогащении.

"У главы Конституционного суда Украины произошла неприятность. Господину Станиславу Шевчуку отказали в визе в США. Источники отмечают, что Шевчук лишился американской визы из-за отмены статьи о незаконном обогащении", - указано в сообщении ЦПК.

Напомним, глава КСУ Станислав Шевчук утверждает, что во время встречи с юристом Владимира Зеленского Андреем Богданом 13 марта, о которой стало известно журналистам, речь шла о законе о незаконном обогащении.

Как писало РБК-Украина ранее, КСУ отменил заседание, на котором должна была решаться судьба закона о люстрации - "Об очищении власти", на котором его могли признать неконституционным, из-за разоблачения встречи соратника Владимира Зеленского Богдана и председателя КСУ Шевчука.

Добавим, советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Руслан Рябошапка во время брифинга в Брюсселе заявил, что ответственность за незаконное обогащение будет восстановлена.

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