ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США відмовили у візі главі КСУ, - ЦПК

Новини » Політика    03.05.2019 - 16:19
США відмовили у візі главі КСУ, - ЦПК
Фото: Станіслав Шевчук (zib.com.ua)

Джерела ЦПК зазначають, що Шевчуку відмовили у візі через скасування статті про незаконне збагачення

Центр протидії корупції заявляє, що главі Конституційного суду Україні Станіславу Шевчуку Сполучені Штати Америки відмовили у візі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ЦПК.

Так, джерела центру поінформували, що глава КСУ позбувся американської візи через скасування статті про незаконне збагачення.

"У голови Конституційного суду України сталась неприємність. Пану Станіславу Шевчуку відмовили у візі в США. Джерела зазначають, що Шевчук позбувся американської візи через скасування статті про незаконне збагачення", - вказано у повідомленні ЦПК.

Нагадаємо, глава КСУ Станіслав Шевчук стверджує, що під час зустрічі з юристом Володимира Зеленського Андрієм Богданом 13 березня, про яку стало відомо журналістам, мова йшла про закон про незаконне збагачення.

Як писало РБК-Україна раніше, КСУ скасував засідання, на якому повинна була вирішуватися доля закону про люстрацію - "Про очищення влади", на якому його могли визнати неконституційним, через викриття зустрічі соратника Володимира Зеленського Богдана та голови КСУ Шевчука.

Додамо, радник новообраного президента України Володимира Зеленського Руслан Рябошапка під час брифінгу в Брюсселі заявив, що відповідальність за незаконне збагачення буде відновлена.

Радник Зеленського пообіцяв відновити відповідальність за незаконне збагачення Голова КСУ розповів, навіщо до нього приходив юрист Зеленського
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Конституционный суд Украины
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся