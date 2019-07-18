США отказали Турции в продаже истребителей F-35 после покупки российских C-400

Соединенные Штаты выключили Турцию из программы по предоставлению истребителей F-35 после покупки Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на заявление Белого дома.

Как говорится в сообщении, F-35 не смогут сосуществовать вместе с ракетными комплексами, поскольку российские ЗРК будут собирать разведывательные данные об американских самолетах.

"К сожалению, решение Турции о покупке российских систем ПВО С-400 делает невозможным дальнейшее участие страны в программе F-35. Истребители F-35 не могут сосуществовать с российской платформой сбора разведданных, которая будет использоваться для изучения их передовых возможностей" - заявил Белый дом.

Также в администрации США добавили, что много лет работали с Турцией и предлагали Анкаре взять на вооружение системы ПВО Patriot вместо российских С-400.

"Покупка Турцией российских зенитно-ракетных систем подрывает сотрудничество двух стран, которое поддерживается на протяжении 65 лет", - считают в Вашингтоне.

Напомним, команда президента США Дональда Трампа подготовила пакет санкций, который должен быть принят в отношении Турции за получение от России комплектующих для зенитных ракетных систем С-400.

Ранее в НАТО уже выразили обеспокоеность из-за возможных последствий покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Отметим, 16 июля Анкара приняла десятый по счету самолет с компонентами С-400. Поставки начались 12 июля. Развернуть купленные у России ЗРК Турция планирует до апреля 2020 года.