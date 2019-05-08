США осуждают выдачу РФ паспортов украинцам в ОРДЛО

Соединенные Штаты Америки осуждают выдачу Российской Федерацией российских паспортов украинским гражданам в ОРДЛО. Об этом сообщает посольство США в Украине в своем Facebook.

Указано, что министр иностранных дел Павел Климкин провел встречу с заместителем помощника государственного секретаря США Джорджем Кентом.

"За завтраком с министром иностранных дел Павел Климкин, заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент заверил в крепкой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил, что США осуждают дестабилизирующий шаг России по предоставлению паспортов гражданам Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, Кабинет министров Украины примет решение, которым российские паспорта, выданные жителям оккупированного Донбасса, будут признаны незаконными.

Как писало РБК-Украина ранее, в оккупированном Луганске с понедельника, 6 мая, заработал пункт приема документов для получения российских паспортов. Документы будут централизованно отправлять в Российскую Федерацию (Новошахтинск), где решение по ним будет приниматься в течение 90 дней.

Так, ранее новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть "ходы", чтобы ответить на инициативу России выдавать российские паспорта жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, который дает возможность жителям ОРДЛО получить российское гражданство в упрощенном порядке, а 1 мая - об упрощении порядка получения гражданства РФ и паспортов для переселенцев из Крыма и Донбасса.