США засуджують видачу РФ паспортів українцям в ОРДЛО

Сполучені Штати Америки засуджують видачу Російською Федерацією російських паспортів українським громадянам в ОРДЛО. Про це повідомляє посольство США в Україні у своєму Facebook.

Вказано, що міністр закордонних справ Павло Клімкін провів зустріч з заступником помічника державного секретаря США Джорджом Кентом.

"За сніданком з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, заступник помічника держсекретаря Джордж Кент запевнив у міцній підтримці США суверенітету і територіальної цілісності України і наголосив, що США засуджують дестабілізуючий крок Росії з надання паспортів громадянам України", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України прийме рішення, яким російські паспорти, видані жителям окупованого Донбасу, будуть визнані незаконними.

Як писало РБК-Україна раніше, в окупованому Луганську з понеділка, 6 травня, заробив пункт прийому документів для отримання російських паспортів. Документи будуть централізовано відправляти в Російську Федерацію (Новошахтинськ), де рішення по них буде прийматися протягом 90 днів.

Так, раніше новообраний президент Володимир Зеленський заявив, що у нього є "ходи", щоб відповісти на ініціативу Росії видавати російські паспорти жителям окупованих територій Донецької і Луганської областей.

24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, який дає можливість жителям ОРДЛО отримати російське громадянство в спрощеному порядку, а 1 травня - про спрощення порядку отримання громадянства РФ і паспортів для переселенців з Криму і Донбасу.