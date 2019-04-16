США осуждают позорное отношение к Бекирову в аннексированом Крыму

Фото: Эдем Бекиров (facebook.com/Элеонора Бекирова)

Состояние здоровья политзаключенного продолжает ухудшаться

Посольство Украины в США осудило отношение оккупационной власти Крыма к крымскому татарину Эдему Бекирову, которого удерживают в СИЗО в Симферополе. Об этом сообщается в заявлении посольства в Facebook.

В посольстве отмечают, что состояние здоровья политзаключенного продолжает ухудшаться.

"Мы осуждаем системное преследование крымских татар Россией и ее позорное отношение к Эдему Бекирову, состояние здоровья которого продолжает ухудшаться. Мы также обеспокоены обысками, проведенными Россией в Севастопольской мечети и задержанием ее имама Рустема Абілева", - говорится в заявлении.

Бекиров - инвалид первой группы, у него диабет, болезнь сердца, отсутствует нижняя конечность. Он требует постоянного приема лекарств и перевязок.

Ранее сообщалось, что в апреле кримськатарського активиста политзаключенного Эдема Бекирова направят для проведения медицинского обследования в Главное бюро медико-социальной экспертизы Крыма.

Недавно Киевский районный суд Симферополя продлил арест крымского татарина Эдема Бекирова до 12 июня.

19 декабря 2018 года Бекирова обвинили в якобы незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ). Позже стало известно, что Бекиров может умереть в СИЗО. Он является инвалидом первой группы.