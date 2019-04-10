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"Суд" у Крыму продлил арест Бекирова

Новости » Общество    10.04.2019 - 12:58
"Суд" у Крыму продлил арест Бекирова
Фото: Эдем Бекиров (facebook.com/Элеонора Бекирова)

Арест продлен до 12 июня

Киевский районный суд Симферополя продил арест крымского татарина - политзаключенного Эдема Бекирова до 12 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Антона Наумлюка у Facebook

Сообщается, что сегодня районный суд продлил срок нахождения под стражей сегодня, 10 апреля. 

"Киевский районный суд Симферополя продлил срок нахождения под стражей Эдему Бекирову, обвиняемому в незаконном приобретении, перевозке и хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, до 12 июня 2019 года", - говорится в сообщении. 

&quot;Суд&quot; у Крыму продлил арест Бекирова

Ранее сообщалось, что несмотря на то, что политзаключенного Эдема Бекирова перевели из спецблока в медсанчасть, состояние его здоровья критическое.

РБК-Украина писало, что адвокат заявил, что пребывание в СИЗО крымскотатарского активиста Эдема Бекирова вредит его здоровью.

Напомним, 19 декабря 2018 года Бекирова обвинили в якобы незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ). Позже стало известно, что Бекиров может умереть в СИЗО. Он является инвалидом первой группы.

Пребывания Бекирова в медчасти СИЗО не решает проблем со здоровьем, - адвокат Бекирова перевели в медчасть СИЗО
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