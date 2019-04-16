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США засуджують ганебне ставлення до Бекірова в анексованому Криму

Новини » Суспільство    16.04.2019 - 16:29
США засуджують ганебне ставлення до Бекірова в анексованому Криму
Фото: Едем Бекіров (facebook.com/Элеонора Бекірова)

Стан здоров'я політв'язня продовжує погіршуватися

Посольство України в США засудило ставлення окупаційної влади Криму до кримського татарина Едема Бекірова, якого утримують в СІЗО в Сімферополі. Про це повідомляється в заяві посольства у Facebook

У посольстві наголошують, що стан здоров'я політв'язня продовжує погіршуватися. 

"Ми засуджуємо системне переслідування кримських татар Росією та її ганебне ставлення до Едема Бекірова, стан здоров'я якого продовжує погіршуватися. Ми також стурбовані обшуками, проведеними Росією в Севастопольській мечеті і затриманням її імама Рустема Абілева", - йдеться в заяві. 

США засуджують ганебне ставлення до Бекірова в анексованому Криму

Бекіров - інвалід першої групи, у нього діабет, хвороба серця, відсутня нижня кінцівка. Він потребує постійного прийому ліків та перев’язок. 

Раніше повідомлялося, що у квітні кримськатарського активіста політв'язня Едема Бекірова направлять для проведення медичного обстеження до Головного бюро медико-соціальної експертизи Криму. 

Нещодавно Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт кримського татарина Едема Бекірова до 12 червня.

19 грудня 2018 року Бекірова звинуватили в нібито незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частини 2 статті 222.1 КК РФ). Пізніше стало відомо, що Бекіров може померти в СІЗО. Він є інвалідом першої групи.

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