Состояние Бекирова значительно ухудшилось, - омбудсмен

Фото: Эдем Бекиров (Facebook/Алексей Ладыгин)

Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой

Состояние здоровья украинского политзаключенного Эдема Бекирова ухудшилось, у него проблемы с желудком и высокий уровень сахара. Об этом сообщает в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Бекиров спит сидя, его беспокоит удушье и постоянно скачет кровяное давление.

"Его дочь Элеонора Бекирова сообщает о том, что ее отцу становится хуже - его беспокоят боли с левой стороны груди, есть проблемы с желудком, высокий уровень сахара", - рассказала она.

Денисова сообщила, что она в очередной раз обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно принять меры по госпитализации и лечению украинца.

Напомним, в апреле кримськатарського активиста политзаключенного Эдема Бекирова обещали направить для проведения медицинского обследования в Главное бюро медико-социальной экспертизы Крыма.

19 декабря 2018 года Бекирова обвинили в якобы незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ). Позже стало известно, что Бекиров может умереть в СИЗО. Он является инвалидом первой группы.