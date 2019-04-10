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Бекирова направят на медобследование

Новости » Общество    10.04.2019 - 17:49
Бекирова направят на медобследование
Фото: Эдем Бекиров (Facebook/Алексей Ладыгин)

Политзаключенному будут "устанавливать группу инвалидности"

В апреле кримськатарського активиста политзаключенного. Эдема Бекирова направят для проведения медицинского обследования в Главное бюро медико-социальной экспертизы Крыму. Об этом сообщает в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, Бекирова направят на медобследование с целью "установления группы инвалидности".

Денисова напоминает, что Бекиров - инвалид первой группы, у него диабет, болезнь сердца, отсутствует нижняя конечность. Он требует постоянного приема лекарств и перевязок. Его многочисленные заболевания не совместимые с пребыванием в стенах СИЗО.

"Дальнейшее содержание его в условиях СИЗО может привести к фатальным последствиям", - добавила омбудсмен.

Бекирова направят на медобследование

Ранее сообщалось, что Киевский районный суд Симферополя сегодня продлил арест крымского татарина Эдема Бекирова до 12 июня.

РБК-Украина писало, что адвокат заявил, что пребывание в СИЗО крымскотатарского активиста Эдема Бекирова вредит его здоровью.

Напомним, 19 декабря 2018 года Бекирова обвинили в якобы незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ). Позже стало известно, что Бекиров может умереть в СИЗО. Он является инвалидом первой группы.

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