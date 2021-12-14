США осудили заключение оппозиционеров в Беларуси. Требуют немедленного освобождения

Сегодня, 14 декабря, в Беларуси лишили свободы шестерых оппозиционеров. Соединенные Штаты Америки призвали немедленно освободить их и других политических заключенных режима Лукашенко.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт государственного секретаря США Энтони Блинкена.
"Мы осуждаем сегодняшние политически мотивированные приговоры белорусских оппозиционеров Сергея Тихановского, Николая Статкевича и журналиста Игоря Лосика. Мы призываем к их немедленному и безоговорочному освобождению, а также к освобождению более 900 политических заключенных, содержащихся режимом Лукашенко", - пишет Блинкен.
Отметим, что согласно приговору Гродненского суда: