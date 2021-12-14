США засудили ув'язнення опозиціонерів в Білорусі. Вимагають негайного звільнення

Сьогодні, 14 грудня, в Білорусі позбавили волі шістьох опозиціонерів. Сполучені Штати Америки закликали негайно звільнити їх та інших політичних в’язнів режиму Лукашенка.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт державного секретаря США Ентоні Блінкена.
"Ми засуджуємо сьогоднішні політично мотивовані вироки білоруських опозиціонерів Сергія Тихановського, Миколи Статкевича та журналіста Ігоря Лосика. Ми закликаємо до їхнього негайного та беззастережного звільнення, а також до звільнення понад 900 політичних ув'язнених, які утримуються режимом Лукашенка", - пише Блінкен.
Відзначимо, що згідно з вироком Гродненського суду: