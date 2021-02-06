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США осудили высылку европейских дипломатов из России

Автор: Даша Харченко

Власти США осуждают высылку из России трех европейских дипломатов. Россия выдворила трех дипломатов из представительств Швеции, Польши и Германии за участие в массовых акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

По мнению Блинкена, высланные за участие в несогласованных акциях дипломаты "наблюдали за январскими протестами".

"США осуждают сегодняшнюю высылку из России трех европейских дипломатов. <...> Это необоснованный и неоправданный шаг", - заявил он.

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По мнению Блинкена, высланные за участие в несогласованных акциях дипломаты "наблюдали за январскими протестами".

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель считает необоснованной высылку трех европейских дипломатов из России. Берлин допускает, что действия Москвы не останутся без ответа.

Также Министерство иностранных дел Польши отреагировало на высылку своего дипломата из России. Варшава грозится ответными мерами, если Москва не отменит своего решения.

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