ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Россия выдворила трех европейских дипломатов за участие в митингах, - журналист

Москва, Пятница 05 февраля 2021 15:23
Россия выдворила трех европейских дипломатов за участие в митингах, - журналист
Фото: МИД РФ (flickr.com mfarussia)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел России выдворило трех дипломатов из представительств Швеции, Польши и Германии. Основанием для выдворения стало якобы участие в митингах в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального.

Об этом написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Выдворение дипломатов произошло в день визита еврокомиссара по внешнеполитическим делам Жозепа Борреля.

"Москва только что решила выгнать трех европейских дипломатов Швеции, Польши и Германии за участие в протестах за Навального", - сообщил журналист.

На сайте Министерства иностранных дел РФ пока что нет никакой информации о высылке европейских дипломатов.

Напомним, сегодня начался суд над Навальным в день визита Борреля.

Добавим, дипломаты из Франции и Британии приехали на суд над Навальным. Судебное заседание проходит в Бабушкинском суде Москвы.

Как писало РБК-Украина, Боррель уже встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и призвал освободить Навального.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика МИД РФШвецияГерманияПольшаНавальныйдепортацияМитинг

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь