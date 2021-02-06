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США засудили вислання європейських дипломатів з Росії

США, Субота 06 лютого 2021 00:11
США засудили вислання європейських дипломатів з Росії
Фото: Ентоні Блінкен (twitter.com/SecBlinken)
Автор: Даша Харченко

Влада США засуджує висилку з Росії трьох європейських дипломатів. Росія вислала трьох дипломатів з представництв Швеції, Польщі та Німеччини за участь в масових акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в Twitter.

На думку Блінкена, вислані за участь в акціях дипломати "спостерігали за січневими протестами".

"США засуджують сьогоднішню висилку з Росії трьох європейських дипломатів. <...> Це необґрунтований і невиправданий крок", - заявив він.

На думку Блінкена, вислані за участь в акціях дипломати "спостерігали за січневими протестами".

Своєю чергою канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає необґрунтованою висилку трьох європейських дипломатів з Росії. Берлін припускає, що дії Москви не залишаться без відповіді.

Також Міністерство закордонних справ Польщі відреагувало на висилку свого дипломата з Росії. Варшава погрожує у відповідь заходами, якщо Москва не скасує свого рішення.

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