США осудили российскую перепись населения в оккупированном Крыму
Фото: США осудили российскую перепись населения в оккупированном Крыму (Getty Images)
Соединенные Штаты Америки осуждают проведение так называемой всероссийской переписи в оккупированном Крыму. В США назвали такие действия попыткой РФ подорвать суверенитет Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.
"Соединенные Штаты осуждают перепись населения России в оккупированном Крыму как очередную попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, ЕС также осудил проведение всероссийской переписи в оккупированном Крыму и очередную незаконную призывную кампанию и призвал РФ прекратить нарушение международного права.
Отметим, ранее Украина призвала международных партнеров не признавать результаты переписи в Крыму.