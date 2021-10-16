США засудили російський перепис населення в окупованому Криму
Фото: США засудили російський перепис населення в окупованому Криму (Getty Images)
Сполучені Штати Америки засуджують проведення так званого всеросійського перепису в окупованому Криму. У США назвали такі дії спробою РФ підірвати суверенітет України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства США в Україні.
"Сполучені Штати засуджують перепис населення Росії в окупованому Криму як чергову спробу підірвати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ЄС також засудив проведення всеросійського перепису в окупованому Криму і чергову незаконну призовну кампанію та закликав РФ припинити порушення міжнародного права.
Зазначимо, раніше Україна закликала міжнародних партнерів не визнавати результати перепису в Криму.