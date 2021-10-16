ru ua
Сб, 16 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

США засудили російський перепис населення в окупованому Криму

Новость на русском →
США, Субота 16 жовтня 2021 12:16
США засудили російський перепис населення в окупованому Криму Фото: США засудили російський перепис населення в окупованому Криму (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сполучені Штати Америки засуджують проведення так званого всеросійського перепису в окупованому Криму. У США назвали такі дії спробою РФ підірвати суверенітет України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства США в Україні.

"Сполучені Штати засуджують перепис населення Росії в окупованому Криму як чергову спробу підірвати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України", - йдеться в повідомленні.

США засудили російський перепис населення в окупованому Криму

Нагадаємо, ЄС також засудив проведення всеросійського перепису в окупованому Криму і чергову незаконну призовну кампанію та закликав РФ припинити порушення міжнародного права.

Зазначимо, раніше Україна закликала міжнародних партнерів не визнавати результати перепису в Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Крим Перепис населення
NEWS
На шляху до піку. "Червона" зона розширюється, обмежень карантину буде більше
На шляху до піку. "Червона" зона розширюється, обмежень карантину буде більше
DAILY
Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України