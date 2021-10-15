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Россия начала перепись в Крыму. Украина требует не признавать ее результаты

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Киев, Пятница 15 октября 2021 11:33
Россия начала перепись в Крыму. Украина требует не признавать ее результаты Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Российская Федерация начала перепись населения в оккупированном Крыму и Севастополе. Украинская сторона просит международных партнеров не признавать ее результаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

В заявлении говорится, что Украина осуждает проведение всероссийской переписи населения в оккупированном Крыму, поскольку такие действия направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Также МИД называет ее попыткой легитимизировать оккупацию.

"Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом по отношению к нашему государства, и мы оставляем за собой право применения реторсий", - говорится в заявлении.

В МИД напомнили, "референдум" в Крыму 2014 года не имеет юридической силы и не может стать основанием для отражения результатов переписи населения Крыма как части всероссийской переписи.

Киев также подчеркивает, что основой для оценки ситуации на полуострове может быть только объективный мониторинг со стороны международных организаций, а также правозащитных неправительственных организаций.

"Призываем международное сообщество осудить проведение Россией всероссийской переписи населения на временно оккупированной территории Украины, не признавать и не использовать его результаты", - говорится в заявлении.

Отметим, перепись в Крыму будет проводиться с 15 октября до 14 ноября.

Напомним, ранее Украина в ОБСЕ предложила начать дистанционный мониторинг ситуации в Крыму.

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