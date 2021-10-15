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ЕС осудил проведение переписи в Крыму. И призывает Россию остановиться

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Брюссель, Пятница 15 октября 2021 13:29
ЕС осудил проведение переписи в Крыму. И призывает Россию остановиться Фото: спикер Еврокомиссии Петер Стано (twitter com ExtSpoxEU)
Автор: Александр Мороз

Европейский союз осуждает проведение всероссийской переписи в оккупированном Крыму и очередную незаконную призывную кампанию. Брюссель требует от Москвы прекратить нарушение международного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Еврокомиссии Петера Стано.

В заявлении говорится, что ЕС осуждает решение России провести перепись населения в оккупированном Крыму и Севастополе с 15 октября по 14 ноября, а также начало очередной призывной кампании в российскую армию.

"Эти действия являются попыткой узаконить незаконную аннексию Крыма и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах", - отметил Стано.

Евросоюз призывает Россию прекратить все нарушения международного права и гуманитарного права на Крымском полуострове.

"Европейский союз будет продолжать работать над мирным прекращением незаконной аннексии полуострова Россией, как было подтверждено на первом саммите Крымской платформы 23 августа. Европейский союз будет продолжать проводить политику непризнания", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Украина призвала международных партнеров не признавать результаты переписи в Крыму.

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