ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США засудили призовну кампанію в Криму

Новини » Політика     07.04.2020 - 17:25
США засудили призовну кампанію в Криму
Ілюстративне фото (visaglobal.com.ua)

США закликали Російську Федерацію негайно покинути територію України

Сполучені Штати засуджують призовну кампанію в окупованому Криму. Про це Facebook повідомило Посольство США в Україні.

Наголошується, що США закликали Російську Федерацію негайно покинути територію України і припинити порушення прав у Криму.

"Ми приєднуємося до МЗС України і також засуджуємо заклик жителів Криму на військову службу Росії. Крим це Україна, а Росія продовжує грубо порушувати міжнародні норми. Ми закликаємо Росію негайно і повною мірою покинути територію України і припинити порушення прав людини в Криму", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Російська Федерація оголосила про набір 3 300 жителів Криму в російську армію для служби за межами півострова. У зв'язку з чим, постійне представництво України в ООН попросив генерального секретаря Антоніу Гутерреша відреагувати на призовну кампанію в окупованому Криму.

Крім того, раніше ООН виступала із заявою про те, що Росія продовжує заклик кримчан у свою армію, порушуючи міжнародне право. З початку окупації Криму в лавах Збройних сил Російської Федерації пройшли службу понад 20 тис. жителів півострова.

Зазначимо, призовників з Криму направляють переважно на службу в Повітряно-космічні та сухопутні війська, а також у Військово-морський флот. При цьому на території півострова залишаються служити кілька сотень місцевих.

Біржі США ростуть в надії на уповільнення пандемії коронавірусу У США провели випробування вакцини від коронавірусу на мишах
Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиКрим
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся