США засудили призовну кампанію в Криму

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США закликали Російську Федерацію негайно покинути територію України

Сполучені Штати засуджують призовну кампанію в окупованому Криму. Про це Facebook повідомило Посольство США в Україні.

Наголошується, що США закликали Російську Федерацію негайно покинути територію України і припинити порушення прав у Криму.

"Ми приєднуємося до МЗС України і також засуджуємо заклик жителів Криму на військову службу Росії. Крим це Україна, а Росія продовжує грубо порушувати міжнародні норми. Ми закликаємо Росію негайно і повною мірою покинути територію України і припинити порушення прав людини в Криму", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Російська Федерація оголосила про набір 3 300 жителів Криму в російську армію для служби за межами півострова. У зв'язку з чим, постійне представництво України в ООН попросив генерального секретаря Антоніу Гутерреша відреагувати на призовну кампанію в окупованому Криму.

Крім того, раніше ООН виступала із заявою про те, що Росія продовжує заклик кримчан у свою армію, порушуючи міжнародне право. З початку окупації Криму в лавах Збройних сил Російської Федерації пройшли службу понад 20 тис. жителів півострова.

Зазначимо, призовників з Криму направляють переважно на службу в Повітряно-космічні та сухопутні війська, а також у Військово-морський флот. При цьому на території півострова залишаються служити кілька сотень місцевих.