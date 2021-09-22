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США осудили покушение на Шефира: надеемся на быстрое расследование

Автор: Дмитрий Левицкий

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине отреагировало на сегодняшнее покушение на помощника украинского президента Сергея Шефира. Американское посольство осуждает этот инцидент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства США в Twitter.

"Мы присоединяемся к тем, кто осуждает нападение, которое произошло сегодня под Киевом на первого помощника президента Украины Сергея Шефира и надеемся на быстрое расследование инцидента, чтобы привлечь виновных к ответственности", - заявили в дипломатическом представительстве.

Как отметили в американском посольстве, насилие, в том числе с политической целью, никогда не может быть оправданным.

Напомним, сегодня неизвестные обстреляли автомобиль Шефира. Ранения получил водитель, а сам помощник президента в результате нападения не пострадал.

По мнению главы МВД Дениса Монастырского, целью нападения было убийство Шефира.

Сейчас полиция рассматривает несколько версий покушения на Шефира.

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Соединенные Штаты АмерикиСергей Шефир