RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США засудили замах на Шефіра: сподіваємось на швидке розслідування

Автор: Дмитро Левицький

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні відреагувало на сьогоднішній замах на помічника українського президента Сергія Шефіра. Американське посольство засуджує цей інцидент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства США у Twitter.

"Ми долучаємось до тих, хто засуджує напад, який стався сьогодні під Києвом на першого помічника президента України Сергія Шефіра і сподіваємось на швидке розслідування інциденту, щоб притягнути винних до відповідальності", - заявили в дипломатичному представництві.

Як наголосили в американському посольстві, насильство, у тому числі з політичною метою, ніколи не може бути виправданим.

Нагадаємо, сьогодні невідомі обстріляли автомобіль Шефіра. Поранення отримав водій, а сам помічний президента в результаті нападу не постраждав.

На думку глави МВС Дениса Монастирського, метою нападу було вбивство Шефіра.

Наразі поліція розглядає декілька версій замаху на Шефіра.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиСергій Шефір