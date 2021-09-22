США засудили замах на Шефіра: сподіваємось на швидке розслідування

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні відреагувало на сьогоднішній замах на помічника українського президента Сергія Шефіра. Американське посольство засуджує цей інцидент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства США у Twitter .

"Ми долучаємось до тих, хто засуджує напад, який стався сьогодні під Києвом на першого помічника президента України Сергія Шефіра і сподіваємось на швидке розслідування інциденту, щоб притягнути винних до відповідальності", - заявили в дипломатичному представництві.

Як наголосили в американському посольстві, насильство, у тому числі з політичною метою, ніколи не може бути виправданим.