США засудили замах на Шефіра: сподіваємось на швидке розслідування

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні відреагувало на сьогоднішній замах на помічника українського президента Сергія Шефіра. Американське посольство засуджує цей інцидент.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства США у Twitter.
"Ми долучаємось до тих, хто засуджує напад, який стався сьогодні під Києвом на першого помічника президента України Сергія Шефіра і сподіваємось на швидке розслідування інциденту, щоб притягнути винних до відповідальності", - заявили в дипломатичному представництві.
Як наголосили в американському посольстві, насильство, у тому числі з політичною метою, ніколи не може бути виправданим.
Нагадаємо, сьогодні невідомі обстріляли автомобіль Шефіра. Поранення отримав водій, а сам помічний президента в результаті нападу не постраждав.
На думку глави МВС Дениса Монастирського, метою нападу було вбивство Шефіра.
Наразі поліція розглядає декілька версій замаху на Шефіра.