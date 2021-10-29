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США осудили новый приговор крымским татарам по делу "Хизб ут-Тахрир"

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Киев, Пятница 29 октября 2021 20:29
США осудили новый приговор крымским татарам по делу "Хизб ут-Тахрир" Фото: США осудили новый приговор российского суда крымским татарам (flickr.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Посольство США в Украине осудило приговоры крымским татарам, которые вынес российский суд в рамках дела "Хизб ут-Тахрир". Американские дипломаты призвали Россию прекратить преследование активистов в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства США в Украине.

"Мы осуждаем жестокие и безосновательные приговоры по 12-17 лет, которые Россия вынесла сегодня 4 крымским татарам - всего через несколько часов после массовых задержаний протестующих в Крыму", - говорится в заявлении дипмиссии.

США напомнили о продлении оккупационным "судом" срока содержания в СИЗО заместителю главы Меджлиса Нариману Джелялову.

Американские дипломаты назвали неприемлемым преследование крымских татар российскими властями. Россия должна освободить всех украинских политзаключенных и расследовать злоупотребления ФСБ и оккупационных "судов" в Крыму.

Напомним, сегодня российский суд вынес приговор по так называемому делу "третьей бахчисарайской группы Хизб ут-Тахрир". Четверо крымских татар получили в общей сложности 56 лет тюремного заключения.

Отметим, МИД Украины выразил протест из-за приговора российского суда четырем крымским татарам.

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