США осудили новый приговор крымским татарам по делу "Хизб ут-Тахрир"
Посольство США в Украине осудило приговоры крымским татарам, которые вынес российский суд в рамках дела "Хизб ут-Тахрир". Американские дипломаты призвали Россию прекратить преследование активистов в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства США в Украине.
"Мы осуждаем жестокие и безосновательные приговоры по 12-17 лет, которые Россия вынесла сегодня 4 крымским татарам - всего через несколько часов после массовых задержаний протестующих в Крыму", - говорится в заявлении дипмиссии.
США напомнили о продлении оккупационным "судом" срока содержания в СИЗО заместителю главы Меджлиса Нариману Джелялову.
Американские дипломаты назвали неприемлемым преследование крымских татар российскими властями. Россия должна освободить всех украинских политзаключенных и расследовать злоупотребления ФСБ и оккупационных "судов" в Крыму.
Напомним, сегодня российский суд вынес приговор по так называемому делу "третьей бахчисарайской группы Хизб ут-Тахрир". Четверо крымских татар получили в общей сложности 56 лет тюремного заключения.
Отметим, МИД Украины выразил протест из-за приговора российского суда четырем крымским татарам.