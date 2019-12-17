США осудили насилие на акциях в Киеве

Посольство США в Украине осудило насилие на акциях протеста под Верховной радой 17 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Посольства в Facebook.

В частности, дипломаты высказались против насилия по отношению к полиции и журналистам.

"Соединенные Штаты поддерживают право на мирные протесты. Мы осуждаем насилие в отношении полиции и журналистов, которое произошло сегодня возле Верховной рады", - говорится в заявлении.

17 декабря в центре Киева в правительственном квартале проходили акции протестов, в частности, против закона об открытии рынка земли. В этой акции принимали участие националистические организации, они пытались установить палатки на проезжей части улицы Грушевского, после чего начались столкновения с полицией.

По словам начальника полиции Киева Андрей Крищенко, в столкновениях под Верховной радой принимали участие до 500 человек. В результате пострадали 17 полицейских и журналисты.

Всего правоохранители задержали 26 человек. Однако уже вечером задержанных отпустили.