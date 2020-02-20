США остаются приверженными Крымской декларации Помпео

Посольство США в Украине в годовщину начала аннексии Крыма заявило, что Соединенные Штаты остаются приверженными Крымской декларации государственного секретаря Майка Помпео, которая не признает аннексию полуострова Россией. Об этом говорится в сообщении посольства США в Киеве в Facebook.

Сообщается, что США не признает претензии Кремля на суверенитет над аннексированным Крымом.

"Крымская декларация госсекретаря Помпео остается неизменной линией политики США: мы не признаем и не будем признавать претензии Кремля на суверенитет над захваченной силой территорией вопреки международному праву. Крым - это Украина", - сообщили в посольстве США.

Напомним, 25 июля 2018 года Помпео выступил с заявлением, что Соединенные Штаты никогда не признают российскую оккупацию Крыма и будут настаивать на территориальной целостности Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что Великобритания выступила в поддержку территориальной целостности Украины. Как отметили в британском посольстве в Украине, Британия не забыла о попытках РФ изменить границы Европы.