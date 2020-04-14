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В США не осталось штатов, где нет погибших от коронавируса

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 06:53
В США не осталось штатов, где нет погибших от коронавируса
Иллюстративное фото (twitter.com/XHNews)

В США зарегистрировано 585 155 подтвержденных случаев коронавируса

Губернатор штата Вайоминг Марк Гордон сообщил о первой смерти от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Штат был последним в США, в котором не было смертей от болезни.

По данным Worldometers, в США зарегистрировано 585 155 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Из них 23 664 человека умерли. Вылечились почти 37 тысяч человек.

Напомним, в воскресенье, 12 апреля, президент США Дональд Трамп опубликовал декларацию о введении режима стихийного бедствия, чем впервые в истории страны такой режим вводится сразу в 50 штатах.

По состоянию на утро 13 апреля в мире зарегистрировано 1 853 183 случая инфицирования коронавирусом. Как сообщается, наибольшее количество заболеваний коронавирусом зафиксирован в США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает "хорошим результатом" количество смертей от COVID-19 в США на уровне от 100 до 200 тысяч.

Также РБК-Украина сообщало, что Эндрю Куомо - губернатор американского штата Нью-Йорк, где зафиксирован самый высокий в мире уровень заражения коронавирусом Covid-19, заявил, что пик смертности уже пройден.

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