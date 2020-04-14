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У США не залишилося штатів, де немає загиблих від коронавірусу

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 06:53
У США не залишилося штатів, де немає загиблих від коронавірусу
Ілюстративне фото (twitter.com/XHNews)

В США зареєстровано 585 155 підтверджених випадків коронавірусу

Губернатор штату Вайомінг Марк Гордон повідомив про першу смерть від коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Штат був останнім у США, у якому не було смертей від хвороби.

За даними Worldometers, в США зареєстровано 585 155 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

З них 23 664 особи померли. Вилікувалися майже 37 тисяч людей.

Нагадаємо, у неділю, 12 квітня, президент США Дональд Трамп опублікував декларацію про запровадження режиму стихійного лиха, чим вперше в історії країни такий режим вводиться відразу в 50 штатах.

Станом на ранок 13 квітня у світі зареєстровано 1 853 183 випадки інфікування коронавірусом. Як повідомляється, найбільша кількість захворювань коронавірусом зафіксована у США.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що вважає "хорошим результатом" кількість смертей від COVID-19 в США на рівні від 100 до 200 тисяч.

Також РБК-Україна повідомляло, що Ендрю Куомо - губернатор американського штату Нью-Йорк, де зафіксовано найвищий у світі рівень зараження коронавірусом Covid-19, заявив, що пік смертності вже пройдено.

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