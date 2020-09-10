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США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank за нарушения "крымских" санкций против РФ

США, Четверг 10 сентября 2020 01:51
США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank за нарушения "крымских" санкций против РФ
Фото: Deutsche Bank (twitter/voanews)
Автор: Артур Родивилов

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США оштрафовало Deutsche Bank Trust Company Americas на сумму 583 тысяч долларов. Такие меры были приняты за нарушение санкций против РФ, введенных из-за оккупации Крыма.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

30 июля 2015 года Минфин США внес в санкционный список нефтетрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited, который был связан с российским бизнесменом Геннадием Тимченко. Спустя неделю "дочка" Deutsche Bank провела платеж на 29 млн долларов, в котором сохранялся экономический интерес IPP.

По информации Минфина, банк провел крупный платеж через США, который был связан с серией закупок мазута. В ведомстве считают, что банк мог знать о санкциях в отношении кипрской компании, но не предпринял достаточных мер, чтобы исключить выгоду для нее.

Второй эпизод связан с целой серией транзакций на общую сумму более 276,7 тысячи долларов, совершенных в том же 2015 году в интересах ОАО "Краснодарский региональный инвестиционный банк", который также находился под санкциями за работу в оккупированном Крыму.

Напомним, Евросоюз продлил действие санкции против России за аннексию Крыма еще на полгода. В ближайшее время к санкционного списка планируют добавить причастных к строительству Керченского моста.

Ранее РБК-Украина писало, что Кипр блокирует введение европейских санкций против России за строительство Керченского моста.

Добавим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, почему Кипр блокирует санкции Европейского союза против России.

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