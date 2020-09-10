ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

США оштрафували "дочку" Deutsche Bank за порушення "кримських" санкцій проти РФ

США, Четвер 10 вересня 2020 01:51
США оштрафували "дочку" Deutsche Bank за порушення "кримських" санкцій проти РФ
Фото: Deutsche Bank (twitter/voanews)
Автор: Артур Родивилов

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оштрафувало Deutsche Bank Trust Company Americas на суму 583 тисяч доларів. Такі заходи були прийняті за порушення санкцій проти РФ, введених через окупацію Криму.

Про це повідомляється на сайті відомства.

30 липня 2015 року Мінфін США вніс в санкційний список нафтотрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited, який був пов'язаний з російським бізнесменом Геннадієм Тимченком. Через тиждень "дочка" Deutsche Bank провела платіж на 29 млн доларів, у якому зберігався економічний інтерес IPP.

За інформацією Мінфіну, банк провів великий платіж через США, який був пов'язаний з серією закупівель мазуту. У відомстві вважають, що банк міг знати про санкції щодо кіпрської компанії, але не вжив достатніх заходів, щоб виключити вигоду для неї.

Другий епізод пов'язаний з цілою серією транзакцій на загальну суму понад 276,7 тисячі доларів, зроблених в тому ж 2015 році на користь ВАТ "Краснодарський регіональний інвестиційний банк", який також перебував під санкціями за роботу в окупованому Криму.

Нагадаємо, Євросоюз продовжив дію санкції проти Росії за анексію Криму ще на пів року. Найближчим часом до санкційного списку планують додати причетних до будівництва Керченського мосту.

Раніше РБК-Україна писало, що Кіпр блокує введення європейських санкцій проти Росії за будівництво Керченського мосту.

Додамо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснював, чому Кіпр блокує санкції Європейського союзу проти Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка Санкціїбанки
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся