США оштрафовали авиакомпанию Lufthansa на 6,4 млн долларов

Федеральное авиационное управление США назначило немецкой авиакомпании Lufthansa штраф в размере более 6,4 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства.

Компанию оштрафовали за "предположительное выполнение почти 900 рейсов, которые не соответствуют федеральным авиационным правилам".

Управление сообщает, что Lufthansa осуществляла полеты в аэропорты Сан-Диего и Филадельфии и из них, несмотря на отсутствие разрешения американского регулятора. Иностранные авиакомпании могут использовать для своих регулярных рейсов только аэропорты, которые перечислены в эксплуатационных спецификациях Федерального авиауправления.

В ведомстве заявили, что после получения уведомления у Lufthansa есть 30 дней для ответа.

Напомним, в аннексированном Крыму работает и обходит международные санкции компания, связанная Lufthansa.

Ранее сообщалось, что немецкий профсоюз Ufo призвал все экипажи немецкой авиакомпании Lufthansa присоединиться к всеобщей забастовке.

Также сообщалось, что 13 декабря итальянская авиакомпания Alitalia отменила 315 рейсов из-за забастовки своих сотрудников, включая пилотов и бортпроводников.