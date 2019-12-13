Итальянская авиакомпания отменила более 300 рейсов из-за забастовки

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Также вчера были отменены некоторые рейсы

Итальянская авиакомпания Alitalia 13 декабря отменила 315 рейсов из-за забастовки своих сотрудников, включая пилотов и бортпроводников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что в связи с 24-часовыми забастовками в секторе воздушного транспорта, подтвержденными некоторыми итальянскими профсоюзами в пятницу 13 декабря, Alitalia была вынуждена отменить несколько рейсов, запланированных на этот день. Список отмененных рейсов можно посмотреть здесь.

Рейсы, запланированные на 13 декабря, в часы пик с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до 21:00 будут выполняться в соответствии с графиком.

Кроме того, в результате отмены рейса 13 декабря в связи с 24-часовыми забастовками авиакомпания также была вынуждена отменить некоторые рейсы поздним вечером 12 декабря и ранним утром 14 декабря.

Ранее сообщалось, что немецкий профсоюз Ufo призвал все экипажи немецкой авиакомпании Lufthansa присоединиться к всеобщей забастовке.

Напомним, 8 декабря, во Франции отменили большинство железнодорожных рейсов в связи с общенациональной забастовкой против предложенной правительством пенсионной реформы.