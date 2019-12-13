ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Итальянская авиакомпания отменила более 300 рейсов из-за забастовки

Новости » Общество     13.12.2019 - 09:36
Итальянская авиакомпания отменила более 300 рейсов из-за забастовки
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Также вчера были отменены некоторые рейсы

Итальянская авиакомпания Alitalia 13 декабря отменила 315 рейсов из-за забастовки своих сотрудников, включая пилотов и бортпроводников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что в связи с 24-часовыми забастовками в секторе воздушного транспорта, подтвержденными некоторыми итальянскими профсоюзами в пятницу 13 декабря, Alitalia была вынуждена отменить несколько рейсов, запланированных на этот день. Список отмененных рейсов можно посмотреть здесь.

Рейсы, запланированные на 13 декабря, в часы пик с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до 21:00 будут выполняться в соответствии с графиком.

Кроме того, в результате отмены рейса 13 декабря в связи с 24-часовыми забастовками авиакомпания также была вынуждена отменить некоторые рейсы поздним вечером 12 декабря и ранним утром 14 декабря.

Ранее сообщалось, что немецкий профсоюз Ufo призвал все экипажи немецкой авиакомпании Lufthansa присоединиться к всеобщей забастовке.

Напомним, 8 декабря, во Франции отменили большинство железнодорожных рейсов в связи с общенациональной забастовкой против предложенной правительством пенсионной реформы.

В Германии из-за забастовок отменили ряд авиарейсов Пилоты лоукостера Ryanair отменили забастовку
Новости Украины забастовка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь