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Сотрудники авиакомпании Lufthansa объявили страйк

Новости » Общество     05.11.2019 - 01:23
Сотрудники авиакомпании Lufthansa объявили страйк
Иллюстративное фото (flickr.com)

Всеобщий страйк состоится 7 и 8 ноября

Немецкий профсоюз Ufo призвал все экипажи немецкой авиакомпании Lufthansa присоединиться к всеобщей забастовке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, всеобщий страйк состоится 7 и 8 ноября.

Целью профсоюза является повышение зарплат и улучшения условий труда для сотрудников.

Забастовка затронет все рейсы Lufthansa, вылет которых запланирован из немецких аэропортов. Заместитель главы Ufo Даниэль Флор обвинил авиакомпанию в "постоянной отказе" от переговоров.

По словам представителя профсоюза, в забастовке могут принять участие также сотрудники дочерних компаний Lufthansa - Eurowings и Sunexpress. В общем, профсоюз призывает принять участие в акции четыре компании концерна.

На 8 ноября также запланирована демонстрация участников профсоюза возле главного офиса Lufthansa.

Ufo и Lufthansa почти год находятся в состоянии конфликта. После недоразумений в руководстве Ufo концерн больше не признает правления этого профсоюза в качестве законного представителя бортпроводников и пытается через суд лишить его права на ведение тарифных споров.

Напомним, 27 апреля скандинавская авиакомпания SAS отменила 587 рейсов из-за страйка пилотов. Пилоты компании объявили забастовку после того, как были прерваны переговоры о заработной плате.

Кроме того, в Германии сотни рейсов было отменено из-за страйка в четырех аэропортах страны.

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