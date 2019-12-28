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США оштрафовали авиакомпанию Lufthansa на 6,4 млн долларов

Новости » В мире     28.12.2019 - 06:36
США оштрафовали авиакомпанию Lufthansa на 6,4 млн долларов
Иллюстративное фото (flickr.com)

Причиной стало выполнение почти 900 рейсов, которые не соответствуют федеральным правилам США

Федеральное авиационное управление США назначило немецкой авиакомпании Lufthansa штраф в размере более 6,4 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства.

Компанию оштрафовали за "предположительное выполнение почти 900 рейсов, которые не соответствуют федеральным авиационным правилам".

Управление сообщает, что Lufthansa осуществляла полеты в аэропорты Сан-Диего и Филадельфии и из них, несмотря на отсутствие разрешения американского регулятора. Иностранные авиакомпании могут использовать для своих регулярных рейсов только аэропорты, которые перечислены в эксплуатационных спецификациях Федерального авиауправления.

В ведомстве заявили, что после получения уведомления у Lufthansa есть 30 дней для ответа.

Напомним, в аннексированном Крыму работает и обходит международные санкции компания, связанная Lufthansa.

Ранее сообщалось, что немецкий профсоюз Ufo призвал все экипажи немецкой авиакомпании Lufthansa присоединиться к всеобщей забастовке.

Также сообщалось, что 13 декабря итальянская авиакомпания Alitalia отменила 315 рейсов из-за забастовки своих сотрудников, включая пилотов и бортпроводников.

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