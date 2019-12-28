США оштрафували авіакомпанію Lufthansa на 6,4 млн доларів

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Причиною стало виконання майже 900 рейсів, які не відповідають федеральним правилам США

Федеральне авіаційне управління США призначило німецькій авіакомпанії Lufthansa штраф у розмірі понад 6,4 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відомства.

Компанію оштрафували за "імовірне виконання майже 900 рейсів, які не відповідають федеральним авіаційним правилам".

Управління повідомляє, що Lufthansa здійснювала польоти в аеропорти Сан-Дієго і Філадельфії і з них, незважаючи на відсутність дозволу американського регулятора. Іноземні авіакомпанії можуть використовувати для своїх регулярних рейсів тільки аеропорти, які перераховані в експлуатаційних специфікаціях Федерального авіауправління.

У відомстві заявили, що після одержання повідомлення у Lufthansa є 30 днів для відповіді.

Нагадаємо, в анексованоме Криму працює і обходить міжнародні санкції компанія, пов'язана Lufthansa.

Раніше повідомлялося, що німецька профспілка Ufo закликав всі екіпажі німецької авіакомпанії Lufthansa приєднатися до загального страйку.

Також повідомлялося, що 13 грудня італійська авіакомпанія Alitalia скасувала 315 рейсів через страйк своїх співробітників, включаючи пілотів і бортпровідників.