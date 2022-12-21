У США опублікують податкові декларації Трампа: Конгрес дав згоду

Як пише WP, за таке рішення проголосували 24 члени Комітету Палати представників США, що опікується податками й митами, 16 - виявилися "проти". Демократи понад три роки добивалися оприлюднення податкових декларацій Трампа. Наприкінці минулого місяця документи нарешті були надані Комітету після того, як Верховний суд відхилив останню спробу Трампа приховати їх.

Після голосування Комітет виявив, що Служба внутрішніх доходів не перевіряла декларації Трампа протягом перших двох років його перебування на посаді, попри існуюче правило, яке вимагає таких перевірок. Податкове управління США почало свій перший аудит прибутків Трампа в той самий день, коли голова Комітету Річард Е. Ніл у квітні 2019 року надіслав письмовий запит на інформацію. Проте аудит так і не був завершений протягом усієї каденції Трампа на посаді президента.

Видання зазначає, що публікація даних про податкову звітність Трампа - доволі виняткова подія для США і нічого подібного не траплялося з 1973 року, коли IRS передала у Конгрес декларації президента Ніксона. З уже оприлюдненої Комітетом інформації випливає, що в окремі роки Трамп заплатив дуже мало федеральних податків, попри великі доходи - начебто задекларував великі втрати та вирахування з податкових зобов’язань. Так, у 2016 і 2017 роках подружжя Трампів заплатило 750 доларів, а у 2020 році - нібито нічого.

В офісі Трампа вже назвали рішення Комітету "політично вмотивованою атакою".

Проте члени комітету та інші демократи заявили, що їхні звіти свідчать про необхідність фінансової прозорості з боку президентів.

"Американський народ хоче повірити в те, що найвпливовіша людина в цій країні, яку наділено всіма повноваженнями виконавчої влади, приймає рішення, виходячи з інтересів американського народу, а не з власних фінансових інтересів", - заявив конгресмен Джиммі Гомес.

Речниця Палати представників Ненсі Пелосі наголосила, що ініціюватиме законодавство, аби IRS щорічно проводила аудит фінансів президентів США.