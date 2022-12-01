Конгресмени США отримали податкові декларації Трампа: навіщо вони їм

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Як пише видання, Комітет хотів перевірити декларації Дональда Трампа за період з 2015 по 2020 рік, аби встановити, чи належним чином Служба внутрішніх доходів (IRS) перевіряє президентські декларації і чи не настав час внести зміни у чинне законодавство. Минулого тижня Верховний суд США відмовив колишньому президенту Трампу у праві не надавати Конгресу свої податкові декларації.

"Міністерство фінансів США виконало рішення суду, прийняте минулого тижня", - зазначив офіційний представник міністерства, зауваживши, що це сталося попри всі заклики Трампа протистояти передачі цих документів.

Палата представників США вперше звернулася з проханням до Трампа надати його податкові декларації ще у 2019 році. Але тоді два міністерства - фінансів та юстиції - відхилили це прохання, стверджуючи, що запит не має законної законодавчої мети. Проте після того, як торік Джо Байден обійняв посаду президента, Міністерство юстиції змінило свою точку зору та підтримало запит Палати представників. Трамп назвав ці дії "політично вмотивованими".

Як зазначає The Guardian, Трамп став першим кандидатом у президенти від великої американської партії, який не оприлюднив свої податкові декларації, оскільки намагався зберегти в таємниці подробиці власних статків та діяльності своєї компанії з нерухомості Trump Organization. Фінансова та податкова практика цієї компанії наразі розглядається у кримінальних та цивільних справах у Нью-Йорку. Сьогодні, 1 грудня, адвокати розпочнуть заключні доповіді у кримінальній справі про податкове шахрайство.

Трамп, який 15 листопада розпочав свої треті виборчі перегони поспіль за пост президента, наполегливо боровся, щоб уникнути оприлюднення податкових декларацій. Сплата податків Трампом викликала великі сумніви щодо етичності й відповідності нормам ще за часів його бізнесової діяльності. Тому адвокати експрезидента блокували всі запити й наголошували, що демократи діють суто в політичних інтересах.

"Я ніколи не буду під перевіркою. Я не платив жодного федерального прибуткового податку, і це робить мене розумним", - заявив Трамп ще під час дебатів проти свого опонента від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Проте, як пише The Guardian, незадовго до виборів 2020 року New York Times оприлюднила інформацію про те, що Трамп повідомив про значні втрати за кілька років, щоб компенсувати сотні мільйонів доларів доходу. Це дозволяло йому платити дуже невеликі податки.

"Цілком фейкові новини. Насправді я заплатив податок. І ви побачите це, щойно закінчиться тривала перевірка моєї податкової декларації. Загалом Податкова служба дуже погано ставиться до мене", - пожалівся він виборцям.

Наступним кроком Бюджетного комітету Конгресу США буде зустріч Демократичної фракції, на якій конгресмени, за словами голови комітету Демократичної партії Річарда Ніла, вирішуватимуть, чи оприлюднять демократи дані про звітність Трампа широкій громадськості.