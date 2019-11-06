В США опубликовали стенограмму показаний Тейлора по делу об импичменте Трампа

Комитеты Палаты представителей США опубликовали стенограмму показаний по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа временно поверенного в делах Соединенных Штатов в Украине Уильяма Тейлора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Комитета разведки США.

Согласно стенограмме

Кроме того,

Также Тейлор рас

Напомним, 22 октября Уильям Тейлор предстал перед Палатой представителей Конгресса США, чтобы дать показания по делу об импичменте Трампа.

Добавим, что президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента через телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.