У США опублікували стенограму показань Тейлора по справі про імпічмент Трампа

Комітети Палати представників США опублікували стенограму свідчень у справі про імпічмент американського президента Дональда Трампа тимчасово повіреного у справах Сполучених Штатів в Україні Вільяма Тейлора. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Комітету розвідки США.

Згідно стенограмі

Крім того,

Також Тейлор рас

Нагадаємо, 22 жовтня Вільям Тейлор постав перед Палатою представників Конгресу США, щоб дати свідчення у справі про імпічмент Трампа.

Додамо, що президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.