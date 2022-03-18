В США опровергли фейк росСМИ о гибели американских военных в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Представитель Нацгвардии США Трейси О'Грейди заявил, что гвардия "знает о фейковых новостях, поступающих из России".

Так, трое американских военнослужащих, которых "убили" пропагандисты, на самом деле живы и здоровы, целы и невредимы, а не как лживо указано в статье, мол "наемники США убиты в "ДНР"".

Речь идет о публикации в российской газете "Правда", где американцы были названы по именам и каждому из них были присвоены воинские звания со ссылкой на информацию "милиции" в оккупированном РФ украинском городе Донецке. Мол, военных США "опознали" по предметам из рюкзака, да еще рядом был флаг штата Теннесси.

В американской Национальной гвардии предположили, что "ДНРовцы" выбрали этих троих военных во время просмотра официальных фото, связанных с отправкой 278-го бронекавалерийского полка Теннесси в Украину в 2018 году, предполагая, что все трое сейчас до сих пор там находятся в Украине.

"Все члены Национальной гвардии Теннесси благополучно вернулись в свой родной штат в 2019 году после успешной миссии", - разъяснил представитель американской Нацгвардии.