ru ua
Пт, 18 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В США опровергли фейк росСМИ о гибели американских военных в Украине

Новина українською →
Пятница 18 марта 2022 04:24
В США опровергли фейк росСМИ о гибели американских военных в Украине Фото: военные США, которых "убили" российские пропагандисты, живы и здоровы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Национальной гвардии штата Теннесси (США) опровергли неправдивую информацию, распространенную российскими СМИ, о якобы гибели трех американских военнослужащих в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель Нацгвардии США Трейси О'Грейди заявил, что гвардия "знает о фейковых новостях, поступающих из России".

Так, трое американских военнослужащих, которых "убили" пропагандисты, на самом деле живы и здоровы, целы и невредимы, а не как лживо указано в статье, мол "наемники США убиты в "ДНР"".

Речь идет о публикации в российской газете "Правда", где американцы были названы по именам и каждому из них были присвоены воинские звания со ссылкой на информацию "милиции" в оккупированном РФ украинском городе Донецке. Мол, военных США "опознали" по предметам из рюкзака, да еще рядом был флаг штата Теннесси.

В американской Национальной гвардии предположили, что "ДНРовцы" выбрали этих троих военных во время просмотра официальных фото, связанных с отправкой 278-го бронекавалерийского полка Теннесси в Украину в 2018 году, предполагая, что все трое сейчас до сих пор там находятся в Украине.

"Все члены Национальной гвардии Теннесси благополучно вернулись в свой родной штат в 2019 году после успешной миссии", - разъяснил представитель американской Нацгвардии.

Напомним, что утром 13 марта Россия атаковала Яворивский полигон во Львовской области, где расположен Международный центр поддержания мира и безопасности - на этой базе ранее проводились учения и совместные тренировки украинских и американских военных.

Добавим, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен высказался о приемах России при агрессии против других государства постоянно придумывает ложь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Яворовский полигон Война России против Украины
NEWS
Макрон не исключает поездку в Киев. Однако визит не должен быть "напрасным"
Макрон не исключает поездку в Киев. Однако визит не должен быть "напрасным"
DAILY
Сергей Марченко: У нас бюджет военного времени. Пенсии и зарплаты в приоритете
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Сергей Марченко: У нас бюджет военного времени. Пенсии и зарплаты в приоритете